Agáta Hanychová zachovala překvapivý klid: "Nauč se prohrávat. Nabídka smíru trvá," vzkázala poraženému Soukupovi
8. 5. 2026 – 8:26 | Magazín | Jana Strážníková
Podnikatel dostal u soudu naloženo, co se do něj jen vešlo, reakcí byl jen vztek. Agáta naopak zachovala dekorum.
Jaromír Soukup se nedávno na sítích zalykal vztekem, když mu nevyšla žaloba na bývalou lásku Agátu Hanychovou. Tu obvinil, že o jeho bitce s Agátiným manželem Miroslavem Dopitou (při níž dostal zle nasekáno, jak si jistě všichni pamatujeme) prohlásila, že Soukup chtěl napadnout i ji a manžel ji ochránil.
Podle Soukupa to byla pomluva a u soudu se dožadoval omluvy. Žádné se nedočká, protože soudce nechtěl o ničem ani slyšet a samotného Soukupa ke vší jeho potupně ještě rovnou označil za agresora, který celou věc rozpoutal.
„Největším kritériem zamítnutí žaloby je chování kritizované osoby, kdy soud má za to, že tu situaci sama vytvořila, tedy že žalobce provokoval celou událost. Z důkazů vyplynulo, že žalobce je agresorem,“ prohlásil soudce Mgr. Nikola Daněk
Soukup pak vzápětí soptil na svém blogu: „Aguška Dopita Hanychová před časem zveřejnila ve svém podivném podcastu… tvrzení, že jsem se pokusil ji zabít, když měla moji dceru v náručí. Ano, to bylo v té památné rvačce, kterou Dopita Hanychová pečlivě připravila a Dopita se patřičně vyzbrojil teleskopem,“ hlásil.
Tvrzení o zbrani se mimochodem nikdy nepotvrdilo a sám Soukup je střídá, jak se mu zrovna hodí – dříve Dopitu obviňoval z použití boxeru.
Kdo by ale čekal, že se Agáta hned pustí do ostrého hašteření, šeredně by se spletl. Soukupův výlev sice nenechala bez reakce, jenže odpověděla úplně v klidu a ukázala veřejnosti úplně jinou úroveň, než s jakou se prezentuje bývalý podnikatel.
„Vyjádření pana Soukupa je bohužel opět ukázkou toho, jak lze stejnou realitu popsat velmi kreativním způsobem,“ otevřela Agáta na síti.
„Tvrzení o ,teleskopu‘ v rukou mého manžela nebo o ,zhruba 20 žalobách‘, které jsem měla podat, patří spíše do kategorie mediálního storytellingu než faktického popisu událostí. Pokud existuje jejich konkrétní seznam, rádi se s ním seznámíme – zatím ale zůstává jen u těchto opakovaných zkratek,“ pokračovala.
„Podstatné je, že v tomto řízení jsem byla žalovanou stranou já a pan Soukup byl žalobcem. Jeho žaloba byla soudem zamítnuta a nebyl shledán důvod pro omluvu. Přesto jsme i po tomto rozhodnutí nabídli prostřednictvím právního zástupce smírné řešení a uzavření celé věci bez další eskalace. Tato nabídka stále platí,“ píše Hanychová.
„Je proto poněkud paradoxní, když někdo, kdo neuspěl v soudním řízení, následně veřejně prezentuje vlastní verzi jako ,vítězství‘ a současně pokračuje v osobních interpretacích reality. Soudní rozhodnutí ale nejsou otázkou názoru – ta platí bez ohledu na mediální výklad,“ pokračuje kousavě, ale trefně.
Následně vzkázala Soukupovi, aby se laskavě naučil prohrávat: „Součástí každého sporu je i schopnost přijmout výsledek, i když není příjemný. Právě v tom se často pozná, zda jde o snahu situaci řešit, nebo ji jen dál udržovat v mediálním prostoru,“ rýpla si.
„Z naší strany platí, že preferujeme klidné řešení a respekt k rozhodnutí soudu. Nabídka smíru trvá,“ dodala.