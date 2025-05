Agáta Hanychová na nože s nejlepší kamarádkou: "Pohádala jsem se s Ornellou"

24. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

V každém vztahu občas přijdou mráčky a slavná influencerská dvojka není výjimkou.

Už před několika dny zneklidnila známá influencerka, podnikatelka a bývalá modelka Agáta Hanychová své fanoušky a příznivce. Její oblíbený podcast je totiž postavený na dynamice mezi osobnostmi dvou kamarádek, a kdyby se snad pohádaly tak, že by spolu odmítaly dál pracovat, pořad by neměl moc zářnou budoucnost.

„Ach jo... zase jsem uvěřila... kudla do zad. Proč neposlouchám mého manžela a rodinu?“ stěžovala si Agáta na Instagramu. Nic bližšího sice neuvedla, ale fanoušci si tak nějak odvodili, že naráží na Ornellu Koktovou.

Spekulovalo se, že za to může skutečnost, že se Ornella nechala pozvat do konkurenčního podcastu od Yeni Cao. To nicméně Agáta obratem popřela: „Mě podcast nějaké soutěžící v reality show neohrožuje a ani nezajímá. Já chodím také do jiných podcastů. To nebylo vůbec kvůli podcastu, to je mi jedno.“

Kvůli čemu ale vzduchem letěla válečná sekyra, neprozradila: „Někdo mě hrozně nas**l. Proč o tom nechci mluvit? Víte, že vám tu říkám skoro všechno, ale jsou věci, které s vámi řešit nechci. Některé věci se prostě nedělají,“ řekla ve svém streamu.

„Prostě jsem se pohádala s Ornellou, tečka,“ potvrdila alespoň část spekulací.

Žádné větší drama či déletrvající nevraživost se ale nakonec (alespoň oficiálně) nekoná: „S Ornellou Koktovou máme podcast rok a půl, vídáme se dvakrát týdně, a to, že jsme se za rok a půl ještě ani jednou nepohádaly, i když jsme mámy, máme každá tři děti, PMS (postmenstruační syndrom – pozn. red.) a strašně práce, tak je to úspěch. Takže teď jsme se poprvé porafaly a všichni to řešili, ale všechno v pořádku. Vše je zalité sluncem a doufáme, že vyhrajeme Podcast roku,“ prozradila Agáta magazínu eXtra.cz.