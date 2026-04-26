26. 4. 2026 – 11:17 | Magazín | Jana Strážníková

Agáta Hanychová byla na plastice: "Mrzí mě, že jsem na to nešla už dřív"
zdroj: Profimedia.cz
Plánuje i nějaké další zákroky? Známá influencerka si nechala vylepšit obličej a výsledek si nemůže vynachválit.

Slavná influencerka, autorka podcastů, tvůrkyně obsahu, modelka a podnikatelka Agáta Hanychová nedávno nepříliš dramatickým způsobem zradila své vlastsní přesvědčení. Dlouho totiž odolávala estetické medicíně, nakonec ale vábení podlehla a rozhodla se zabojovat s věkem.

A, jak pohotově prozradila na veletrhu FOR BEAUTY 2026, svého rozhodnutí nejenže nelituje, naopak ji spíš mrzí, že vůbec tak dlouho odolávala.

Já jsem vždycky říkala, že ne, a teď jsem deset dnů po víčkách a jsem úplně nadšená. Mrzí mě, že jsem na to nešla už dřív,“  přiznala pro Expres.cz.

Do dalších zákroků se zatím nehrne, ale... To samé nakonec říkala i před tím prvním: „Mám i pusu teď udělanou. Začíná se ze mě stávat trošku taková plastická holka, ne. Tím končím,“ dušuje se.

Mohlo by vás zajímat

Z výsledků je, jak už padlo, nadšená, vůbec se proto nestyděla je pořádně předvést. A díky tomu je můžeme posoudit sami.

Agáta také prozradila, že se i víc věnuje cvičení, aby udržela nejen pěknou tvář, ale i postavu: „Začala jsem cvičit, dělám barre a úplně mě to pohltilo. Řekla jsem si, že přece jenom je mi 40, budu mít 41, takže se musím věnovat tomu, aby moje tělo vypadalo dobře,“ vysvětlila.

Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co v budově zazněla střelba

