Action za 45 korun nabízí prostředek, který využijete v naprosto každé kuchyni. Běžně stojí i třikrát tolik
27. 4. 2026 – 8:10 | Magazín | BS
Action do svého repertoáru zařadil nový prostředek, který zaujme především velmi zajímavým poměrem ceny a výkonu.
Pokud nepatříte k těm, kdo mají kuchyň jen na ozdobu, nikde ani smítko, ale jídlo nikdy žádné, a opravdu tuto místnost využíváte k jejímu zamýšlenému účelu, tedy k vaření, naprosto jistě velmi důvěrně znáte situaci, kdy skončíte s přípravou nějaké obzvlášť rafinované hostiny a nelze než obrátit oči v sloup, protože varná deska je plná cákanců a mastnoty.
Ruku na srdce, snad neexistuje nikdo, koho by vyloženě bavilo čistit vařiče či varnou desku. A pokud ano, jeho mentální rozpoložení mu od srdce závidíme. Právě proto se mimořádně hodí každá možnost, jak si tuto otravnou a nezřídka zdlouhavou činnost usnadnit a urychlit.
A pokud nám usnadnění nevypálí díru v peněžence, o to lépe. Oblíbený diskontní řetězec Action nově nabízí Čistič varných desek Astonish, který i přes rozměrné půllitrové balení zaujme velmi nízkou cenou: Dáte za něj 45,80.
Prostředek slibuje jak odmašťující, tak jemně abrazivní čistící účinek, díky čemuž by nemělo být potřeba přetírat desku víckrát než jednou. A pokud ho chvíli necháte působit, měl by být schopen si poradit i s připálenými zbytky, slibuje prodejce.
„Tento čistič varných desek je ideální na odolné nečistoty a připálené zbytky. Dobře protřepejte, naneste vlhkým hadříkem nebo houbičkou a nechte pět minut působit. Poté čistěte krouživými pohyby a průběžně oplachujte. Používejte pouze na vychladlou varnou desku. Perfektní pro rychlé osvěžení i důkladné čištění,“ stojí v oficiálním popisu.
Největším lákadlem, jak už to tak v Actionu bývá, je cena: Při cenovce 45,80, respektive 91 korun za litr, se opravdu jedná o jednu z nejdostupnějších možností na celém trhu. Čističe varných desek nezřídka začínají na sto korunách a to klidně za čtvrtlitrové balení. Astonish proto stojí za zvážení.