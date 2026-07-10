Action tlačí na pilu: Značkový prostředek zlevnil na cenu, ze které zůstává rozum stát
10. 7. 2026 – 8:21 | Magazín | BS
Nedávejte za mytí nádobí víc, než je nezbytně třeba. A nemusíte kvůli tomu ani kupovat nějaké prostředky druhé jakosti – Action totiž zlevňuje i ty značkové.
Zatímco dříve jsme s používáním myčky bývali spíše opatrnější a řada z nás ji považovala za buržoazní nesmysl pro bohaté, dnes už víme, že moderní spotřebiče jsou naopak k rozpočtu daleko šetrnější než prosté ruční mytí: Myčka totiž potřebuje méně vody než vy u dřezu. A především ušetří čas, což je ta naprosto nejvzácnější komodita, kterou máme.
Co ale naopak dokáže docela provětrat peněženku, je nákup značkové chemie. Zatímco běžné supermarkety a drogerie často šroubují ceny prémiových značek do astronomických výšin a nutí nás čekat na slevové akce, diskontní řetězec Action zvolil jinou strategii. Momentálně nabízí velké balení tablet Finish za částku, která drtí i neznačkovou konkurenci.
Pokud se podíváte do regálů tradičních českých drogerií, zjistíte, že prémiové značky prostředků do myček, jako je Jar, Somat nebo Finish, nejsou vůbec levnou záležitostí. Pokud zrovna nemáte v ruce zákaznickou kartičku nebo nelovíte v letácích, cena za jednu mycí dávku se u velkých značek běžně šplhá k 6 až 8 korunám. A občas není problém zmerčit i něco za desetikorunu.
Diskontní síť Action ale nyní zařadila do nabídky megabalení Finish Powerball All-in-1 Essential (120 kusů) za 349 korun. Cena za jedno umytí tu tedy klesá na úžasné necelé 3 koruny.
Dostáváte tak do rukou produkt od jednoho z nejuznávanějších výrobců na trhu za cenu, za kterou v jiných řetězcích koupíte nanejvýš privátní "no-name" značky nejnižší kvality.
Hlavně se ale nekoná žádný zajíc v pytli: Finish je dlouhodobě považován za etalon v péči o nádobí, a to nejen mezi spotřebiteli, ale často ho doporučují i samotní výrobci myček (například Bosch nebo Beko).
Obsažený "Powerball" (červená kulička uprostřed tablety) se stará o předmáčení, které pomáhá uvolnit i zaschlé zbytky jídla. Z hlediska poměru cena/výkon jde u nabídky z Actionu o lákavou možnost pro každodenní provoz domácnosti, která myčku zapíná i několikrát týdně a potřebuje zkrátka levně a spolehlivě umýt běžné hrnky, talíře a příbory.
Je nicméně potřeba dodat jednu věc: Ačkoliv tablety hlásají „vše v jednom“ a mohlo by se tak zdát, že opravdu stačí do myčky vhodit pouze kapsli a nic jiného. Pokud ale máte doma tvrdší vodu, stejně se nevyhnete doplnění soli.
Což byste ostatně měli činit tak či tak, mýt bez soli a spoléhat se jen na tablety nemusí být úplně nejlepší nápad pro životnost myčky.