Action prodává značkový vysavač Kärcher za 1 199 korun. Prověřili jsme, jestli je to opravdu nejvýhodnější koupě
30. 7. 2026 – 8:30 | Magazín | BS
Vysavač od značky, kterou zná každý, za lidovku. Action v novém letáku láká na Kärcher KWD1.
Kolik za něj chtějí jinde
Jak to tak u nabídek Actionu bývá, největším lákadlem je cena. Stejný vysavač se v běžných e-shopech prodává pod plným označením KWD 1 W V-12/2/18 a levně to není: Na Alze stojí 1 619 korun, což je i cena, okolo které se vysavač běžně pohybuje v jiných obchodech.
Cena v Actionu, 1199 korun, je tedy zhruba o tři sta padesát až čtyři sta korun níž, tedy někde kolem dvaceti procent. Což je u značkového spotřebiče už opravdu slušné číslo. Akce platí od 29. července do 4. srpna.
Ale pozor, tentokrát není absolutně nejnižší: Podle porovnávače Heureka nabízí stejný vysavač MALL prostřednictvím Allegra za 967 korun. To je o víc než dvě stě korun pod cenou v Actionu.
Poštovné začíná na 115 korunách, takže s dopravou vyjde nákup zhruba na 1 082 korun — pořád zhruba o stovku levněji než v prodejně. Pokud máte předplacenou dopravu zdarma, je rozdíl ještě výraznější.
Cena v Actionu je tedy tentokrát překonána. Její výhoda je jinde: Vysavač si odnesete hned, bez čekání na kurýra a bez rizika, že vám dorazí poškozený. Pro spoustu lidí to za stokorunu stojí — ale je nutno doplnit, že kdo umí počkat dva dny, ušetří.
Co to umí
KWD1 je víceúčelový vysavač na mokré i suché vysávání s příkonem 1 000 wattů a dvanáctilitrovou nádobou. Poradí si s tím, co běžný domácí vysavač nesnese — s rozlitou vodou, mokrým listím, pilinami, střepy nebo pískem z auta.
V balení jsou dva nástavce: Štěrbinová hubice do těžko přístupných míst a plochá hubice na podlahy. Vysavač stojí na kolečkách, má ergonomickou rukojeť a systém Push & Pull, díky kterému se sáček vyměňuje bez toho, aby se člověk umazal. Váží kolem pěti kilo, takže se s ním dá snadno manipulovat po schodech nebo ho hodit do kufru auta.
Typický scénář použití je jasný: Garáž, dílna, chata, kufr auta, sklep po zatopení. Takže pozor, nejde a nemá jít o náhradu klasického vysavače na koberce v obýváku.
Co se nepovedlo
A teď to, co v letáku nenajdete. Model má na Alze hodnocení 4,2 hvězdičky z pěti, opřené o patnáct recenzí. A výtky se celkem opakují.
Nepříliš povedený je krátký napájecí kabel — v e-shopech je model uváděný s dvoumetrovým přívodem, což je prostě a dobře málo a budete potřebovat prodlužovačku.
Tragédie se nekoná, ale je potřeba to zmínit. Několik uživatelů také zmiňuje nižší stabilitu – vysavač je lehký a když si ho až moc náruživě budete chtít přitáhnout za hadici, milerád se převrhne.
Chválí se naopak samotné sání, které podle uživatelů odvádí práci spolehlivě, kompaktní rozměry a to, že vysavač přijme příslušenství z jiných modelů Kärcher — což se hodí, pokud už doma nějaký máte.
Kdy sáhnout radši po dražším modelu
Poctivě je potřeba dodat, že KWD1 je nejnižší patro nabídky výrobce. O třídu výš stojí WD 2 Plus, který má stejnou dvanáctilitrovou nádobu a stejný příkon, ale přidává delší kabel. Podle Heureky se dá pořídit už od 1 349 korun.
Rozdíl proti akční ceně v Actionu je tedy sto padesát korun a oproti MALLu nějaké tři stovky. Zda se vyplatí si připlatit, už ale samozřejmě musí posoudit každý sám.
Tak či tak, je jasné, na koho současná nabídka vlastně cílí: Ideální kandidát pro tento spotřebič je člověk, který má garáž, kutilský koutek nebo chalupu a dosud řešil rozlitou vodu hadrem a piliny smetákem. Za dostupnou cenu obdrží značkový stroj s příslušenstvím a servisem.
Naopak kdo hledá tichý vysavač do bytu s regulací výkonu a dlouhým dosahem, bude se muset poohlédnout jinde.