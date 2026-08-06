Action překvapil, v novém letáku nabízí i zahradní nábytek. Ověřili jsme, zda se skutečně vyplatí
6. 8. 2026 – 7:35 | Magazín | BS
Polohovací křeslo s hliníkovým rámem je klasika, kterou na zahradě ocení každý – a v novém letáku Actionu se objevilo za 849 korun. Je to jedna ze dvou nejdražších položek celé týdenní akce, což u řetězce známého drobnostmi do stovky trochu překvapí.
Nejpalčivější otázka je nicméně jasná: Je to skutečná trefa, nebo jen běžná cena zabalená do slevového štítku, protože tak to zkrátka vypadá líp?
Co židle nabízí
Zahradní židle v akci 5. až 11. srpna stojí, jak už padlo, 849 korun, má hliníkový rám, sedmistupňové polohování opěradla a skládací konstrukci. To je kombinace, která dává smysl: Hliník nerezaví, je lehký, a složené křeslo se vejde do kufru auta. Výrobce ji proto doporučuje i na kempování, ne jen na terasu.
Sedm poloh znamená, že se dá nastavit od vzpřímeného sezení u stolu až po polohu vleže. Maximální zatížení je podle specifikace 110 kilogramů. Barva jen jedna – černá.
Jenže... 849 korun není nijak výjimečná částka. Prakticky identická křesla s hliníkovým rámem a sedmi polohami se na českém trhu prodávají v rozmezí zhruba osmi set až tisícovky, tedy přesně tam, kde je nabídka Actionu. A modely jako CountrySide Toronto nebo Houston dokonce levněji – pod osmi sty korunami.
Výhoda Actionu tak není v ceně, ale v tom, že si křeslo odvezete rovnou z prodejny a neplatíte dopravu objemného zboží.
Kde jsou hranice
Než ale vyrazíte do obchodu, je potřeba zmínit pár dalších věcí: Židle má deklarovanou nosnost 110 kilogramů. A to upřímně není až tak moc.
Konkurenční hliníková křesla ve stejné cenové hladině běžně uvádějí nosnost kolem 150 kilogramů. Pro řadu lidí je to rozdíl, který o nákupu rozhodne, a rozhodně to není údaj, který by se dal přehlédnout. A i pokud žádnou takovou hranici svou vlastní vahou neatakujete, pořád to není jedno: U nábytku, který se skládá a rozkládá stokrát za sezónu, je rezerva v nosnosti přímo úměrná životnosti kloubů a látky.
Chybí také polstrování – jde o holý výplet, ne o čalouněné křeslo. Kdo chce sedět déle než hodinu, přikoupí zahradní polštář, a je zhruba na tisícovce.
Produktová stránka navíc neuvádí rozměry ani hmotnost, takže kdo řeší, kolik místa mu křeslo zabere ve sklepě, si to musí změřit až na místě.
Pro koho to dává smysl
Pro toho, kdo potřebuje jedno nebo dvě křesla hned a nechce čekat na doručení palety. Pro kempaře a chataře, kterým se hodí, že se složí do auta. A pro každého, kdo se vejde do limitu nosnosti s rezervou.
Kdo naopak plánuje vybavit celou terasu nebo hledá křeslo na dalších deset sezón, udělá lépe, když počká na povánoční výprodeje.