Action má za pár stovek skvělého pomocníka do každého šatníku. Běžně vyjde i na 4 000 korun
5. 5. 2026 – 7:48 | Magazín | BS
Zkusíte jednou a už ho nedáte z ruky. Oblíbený řetězec se tasil s velmi zajímavou nabídkou.
Existují věcičky a vychytávky, které jsme schopni klidně i dlouhé roky přehlížet, až skoro přezíravě a pohrdlivě nad nimi ohrnovat nos, když je vidíme v regálech obchodů... A pak jednou přijde prozření, když člověk onu dlouho opovrhovanou věc zkusí použít a najednou si, jak lusknutím prstů, už neumí představit, jak bez ní kdy mohl existovat.
Pro spoustu lidí může právě takovou záležitost představovat naparovač oděvů. K čemu podivný nesmysl, co vypadá jak fazer ze Star Treku, akorát s ním žádného Klingona neomráčíte a leda tak mu uhladíte uniformu? Vždyť oděvy přeci stačí vyžehlit a nějaká pára? Buržoazní nonsens!
Jenže si ho zkuste. Oblíbený řetězec Action má právě jeden takový v akci, takže vám pokus ani nevypálí díru do rozpočtu: Napařovač oděvů ELLE stojí momentálně 399 korun.
Jedná se o velmi zajímavou cenu: Stačí rychlý pohled na nabídku jiných obchodů a zjistíte, že napařovače umí stát klidně těžké tisíce. Jasně, v případě nákupu dostupné značky je potřeba počítat s přeci jen menší výdrží a ne až tak kvalitními materiály, v drtivé většině případů ale i spotřebič za lidovou cenu svou práci zkrátka zastane.
A jakmile si na něj jednou zvyknete, už ho nedáte z ruky. Jasně, výsledek je pořád stejný, jako kdybyste oblečení prostě vyžehlili, jenže samotný proces zvládnete v pohodě jednou rukou, velmi rychle a naprosto kdekoliv, aniž byste se museli lopotně kdesi přerážet s žehlicím prknem a kabelem od žehličky a kdesi cosi.
„Napařovač oděvů ELLE rychle a bez námahy vyhladí záhyby na vašem oblečení. Připraven k použití během několika sekund – ideální pomocník! Díky kompaktnímu designu si ho snadno vezmete s sebou na cesty,“ slibuje oficiální popis na stránkách prodejce.
Spotřebič nabízí výkon 1200 W a nádržku o objemu 140 ml. Objem produkované páry výrobce neuvádí, ale bude se pravděpodobně pohybovat okolo 20 g/min, tedy srovnatelně s jinými modely o stejném výkonu. Což, jasně, není nejvíc na trhu, ale za tu cenu?