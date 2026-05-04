Action láká na výběr kuchyňských spotřebičů za 400 korun. Běžně stojí i desetitisíce
4. 5. 2026 – 7:24 | Magazín | BS
Základní výbava kuchyně nemusí zruinovat rozpočet: Action nabízí zajímavý kompromis pro kuchyň, která nedisponuje nekonečným rozpočtem.
Bez jakých spotřebičů si nedovedete představit kuchyň? Na podobnou otázku by nejspíš každý odpověděl trochu jinak, ale určitě by se našlo pár věciček, které by se ve výčtu povinné výbavy opakovaly častěji než jiné. Toustovač nebo topinkovač? Něco na kávu? A bez rychlovarné konvice ani ránu?
Právě tyto spotřebiče nově zahrnul oblíbený diskontní řetězec Action do svého akčního letáku.
K mání tak je rychlovarná konvice Severin s výkonem 2200 W a obsahem 1,7 litru za 399 korun.
Dále kávovar Severin s výkonem 900 W a obsahem 1,25 litru za 449 korun.
A nakonec také topinkovač Severin s výkonem 800 W za 399 korun.
Vzhledem k lidové ceně je samozřejmě jako obvykle potřeba počítat s kompromisy především v kvalitě materiálů a výdrži, ale po stránce výkonu mohou takové spotřebiče úplně v klidu konkurovat daleko dražším kouskům.
A že takových najdete víc než dost: Stačí rychlý pohled například do regálů jistého obchodu s mimozemšťanem a velmi rychle najdete konvice i kávovary za klidně pětkrát nebo desetkrát tolik.
Na základní vybavení kuchyně, do kterého se zrovna v tuto chvíli nechystáte investovat těžké tisíce nebo desetitisíce, přitom sortiment Actionu úplně stačí. Jasně, nebude pravděpodobně sloužit dvacet let, ale to od věcí za pár stovek snad ani nikdo nečeká.
Neurazí nakonec ani vizuální provedení: Všechny tři spotřebiče výrobce navrhl v kombinaci líbivé černého lesku a nerezu, což bude barevně vyhovovat v drtivé většině kuchyní.