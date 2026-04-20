AC Milán je po výhře 1:0 ve Veroně druhý, Juventus si upevnil čtvrté místo
20. 4. 2026 – 1:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté AC Milán ve 33.kole italské ligy zvítězili na hřišti Hellasu Verona 1:0 a díky lepšímu skóre vystřídali Neapol na druhém místě tabulky.
Na vedoucí Inter Milán ztrácejí oba celky pět kol před koncem soutěže 12 bodů. Juventus doma porazil Boloňu 2:0 a na čtvrtém místě, které jako poslední zajišťuje kvalifikaci do Ligy mistrů, má před dvojicí Como, AS Řím už pětibodový náskok.
Jediný gól Milána vstřelil ve 41. minutě Adrien Rabiot, jenž si naběhl na průnikovou přihrávku Leaa a zblízka propálil brankáře Montipóa. Verona prohrála popáté v řadě a na záchranu ztrácí deset bodů.
Zápasu v Turíně předcházela vzpomínka na Alexe Manningera, bývalého brankáře Juventusu a Boloni, který tento týden tragicky zemřel při dopravní nehodě ve věku 48 let. Jeho bývalí spoluhráči Gigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio a Antonio Chimenti přinesli květiny spolu s jeho dresem a položili je do branky, zatímco fanoušci skandovali jméno.
Juventus vedl už od druhé minuty. Kalulu do vápna vrátil odražený míč po rohovém kopu a útočník David skóroval hlavou. Podobným způsobem padl i druhý gól. V 57. minutě využil McKennieho centr střídající Thuram. Martin Vitík utkání sledoval mezi náhradníky Boloni.