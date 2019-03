A zas' měníme čas. Víte vůbec, kolikrát ještě přetočíte hodiny?

ANKETA VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

... Pětkrát, šestkrát, anebo taky nesčíslněkrát. Střídání časů má skončit v roce 2021. Jisté to ale není. Evropská unie je kolos, který má kolosální problém dohodnout se na čemkoli. I na takové prkotině, jakou je letní a standardní čas.

Režim, ve kterém se střídá letní a standardní (zimní) čas, je státem řízená manipulace. Člověka snižuje na úroveň slepice ve velkochovu, které je osvětlením prodlužován den.

Pravda, čas spořící energii pro večerní osvětlení mohl být opodstatněný ve válkách či za reálného socialismu (= reálné bídy), kdy se nedostávalo uhlí, anebo za ropné krize.

Teď ale ve válce, ba ani v ropné krizi nejsme. Kromě toho podíl osvětlení na spotřebě energie výrazně poklesl. Úsporná LED svítidla nahradila Edisonovy žárovky, které víc topily, než svítily.

Hlas evropského lidu

Byla to každopádně neslýchaná a nevídaná věc, když Evropská komise loni v září vyslechla hlas evropského lidu a navrhla zrušit rituál, při kterém Evropané dvakrát do roka přetáčejí hodinové ručičky.

Komise se k tomu odhodlala na základě 'veřejné konzultace' (ankety na webových stránkách komise), ve které se pro takový postup vyjádřilo 84 procent respondentů.

"Lidé to chtějí, my to uděláme," pravil rezolutně šéf komise Jean-Claude Juncker.

Taková prohlášení se dobře poslouchají.

Jenže tak jednoduše společenstvo bruselského prstenu nefunguje. Teprve půl roku poté, tento týden v úterý, podpořil plán na konec střídání standardního a letního času Evropský parlament. A až teď se do věci vloží národní vlády. (Zatím téma projednávaly jen okrajově.)

Časové puzzle

Změnu letního na standardní čas, a naopak určuje směrnice, kterou vydala Evropská komise. Nová směrnice by ho měla zrušit, měla by státům zakázat posouvat periodicky čas dopředu a zpátky. Nechala by však na nich, zda si zvolí za stálý čas nynější standardní, letní, anebo nějaký jiný.

Ještě před tím, než bude současná směrnice zrušena, by se ale vlády měly shodnout na rozdělení časových pásem.

Šéfové států a vlád se už usnesli, že nechtějí v Evropě nepřehledné časové puzzle, vyslovili názor, že by ztížilo hladký chod jednotného trhu. Stejné přání v úterý vyslovil také Evropský parlament.

Zástupci evropského lidu vyzvali vlády, aby do dubna 2020 informovaly Evropskou komisi, v jakém časovém pásmu si přejí své státy mít. Poté by se mělo začít vyjednávat a komise by měla najít přijatelný kompromis tak, aby nový časový režim mohl platit od roku 2021.

Není však tento termín jen zbožným přáním?

Aby děti mohly spát

V tom, jaký čas zvolit, pochopitelně shoda nepanuje.

Obyvatelé jihu chtějí, aby jim zůstal bonus dlouhých světlých večerů v létě. Jenže vysvětlujte Finům obývajícím oblast blízko polárního kruhu nebo dokonce za ním, proč mají dál vstávat v dubnu do ještě temnější tmy a proč potřebují v letních měsících ještě světlejší večery, když v té době tmu téměř nezažijí.

Proto Finové a Švédové proti letnímu času reptají nejvíc. A proto si ho italští, španělští či řečtí hoteliéři nemohou vynachválit. Je pro ně požehnáním, přináší jim zisky, nahání jim turisty ze severu do restaurací a barů.

Středoevropané jsou rozděleni. Češi, jak vyplynulo ze sondy agentury STEM/MARK, jsou nakloněni spíš letnímu času, ne však přesvědčivě. (Dvoutřetinovou) většinou se shodnou se shodnou jen na tom, že čas by se neměl střídat.

Česká vláda se už loni přiklonila k standardnímu času. Bylo to však jen v neformální debatě. "Dětem se nechce chodit v létě spát, když je ještě po deváté večer světlo," pravil tehdy Andrej Babiš.

Řád Matky přírody

Vědci z české Akademie věd, kteří se zabývají výzkumem biologických rytmů, doporučují ponechat standardní (zimní) čas, který má logiku – poledne rozděluje den a půlnoc dělí noc. Argumentují zejména lepší kvalitou spánku a menší zátěží pro srdce.

Nejsem na letním či zimním čase závislý, vstávám zpravidla, kdy chci, anebo kdy chce má žena nebo fena, takže by mi debaty o čase mohly vlastně být ukradené. Mám však za to, že hlas vědeckých autorit by měl být vyslyšen a střídání času ukončeno. Čím dřív, tím líp.

Také proto, aby politici konečně řešili závažnější věci, třeba…

Ale to už doplňte sami…

A nakonec bonus: Snad nejlepší Letní čas (Summertime) s Ellou Fitzgeraldovou (bez přetáčení hodin!).