Dnes je pátek 24. července 2026., Svátek má Kristýna
Počasí dnes 20°C Polojasno

6 věcí, které hosté kradou z restaurací. Jedna zmizí rychleji, než číšník stihne prostřít stůl

24. 7. 2026 – 16:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

6 věcí, které hosté kradou z restaurací. Jedna zmizí rychleji, než číšník stihne prostřít stůl
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Někteří hosté si z restaurace odnesou nejen plný žaludek a účet, ale také malou „památku“. Z podniků přitom nemizí jen skleničky nebo popelníky. Majitelé restaurací přiznávají, že lidé dokážou ukrást obrazy ze stěn, květiny z terasy i vybavení z toalet.

Možná si říkáte, že odnést si kovové brčko nebo malou mističku na omáčku není žádná velká tragédie. Jenže když podobně přemýšlejí desítky hostů týdně, restauracím vznikají citelné ztráty. Některé předměty proto musí objednávat doslova po krabicích.

chores-woman-cleaning-table-surfcase-with-disinfector
Magazín
Kápněte jen kapku této tekutiny do vody a vytřete dům: Prach neuvidíte až 10 dní

1. Obrazy a další dekorace

Zarámovaný obraz visící na stěně rozhodně nevypadá jako věc, kterou lze nenápadně schovat do kabelky. Přesto se právě dekorace stávají překvapivě častým cílem.

Nejvíce ohrožené jsou údajně obrazy a fotografie umístěné na toaletách. Host tam má dostatek soukromí a několik minut, během nichž si jeho počínání nemusí nikdo všimnout. Některé restaurace proto začaly sledovat, kdy jednotlivé dekorace zmizely, a vytvářejí z těchto případů téměř kroniku kuriózních krádeží.

Občas zloděje odhalí bezpečnostní kamera. Stalo se dokonce, že personál poznal ženu, která obraz odnesla, a přiměl ji, aby ho vrátila.

woman-was-ironing-clothes-burned-her-favorite-white-blouse
Magazín
Konec zdlouhavého žehlení. Tenhle trik za pár korun ho zrychlí, což v tropických vedrech oceníte

2. Luxusní mýdla a vonné svíčky

Toalety jsou pro drobné zloděje ideálním místem. Nikdo je tam nepozoruje a malé předměty lze během několika sekund ukrýt do kapsy či kabelky.

Zatímco obyčejný toaletní papír nechává většinu hostů chladnou, luxusní tekutá mýdla, krémy na ruce a vonné svíčky už představují mnohem lákavější kořist. Problém je v některých podnicích tak častý, že majitelé nechávají dávkovače mýdla připevnit ke stěně.

Jestliže musí restaurace chránit před hosty dokonce i mýdlo, je zřejmé, že nejde o několik ojedinělých případů.

man-rubbing-cheese-grater
Ženy
Celý život používáte struhadlo, přesto o této skryté funkci možná nevíte. Její účel vás překvapí

3. Designové skleničky

Atraktivní koktejlová sklenice může některým hostům připadat jako pěkný suvenýr. Neodradí je ani to, že je poměrně velká, křehká a špatně se schovává.

Oblíbené jsou především neobvyklé sklenice s logem podniku nebo originálním tvarem. Personál si jejich zmizení většinou všimne při sklízení stolu, přesto se někteří hosté pokoušejí odnést i několik kusů najednou.

Častěji se to údajně děje v uvolněnějších barech a restauracích, kde se hosté volně pohybují a obsluha nemůže neustále kontrolovat každý stůl.

profimedia-0720401369
Magazín
William s Kate prozradili jednoduchý trik, jak udržet děti v klidu na veřejnosti. Zvládne ho každý rodič

4. Kovová brčka a koktejlové špízy

Mnohem snadnější kořistí jsou kovová brčka, míchátka a ozdobné koktejlové špízy. Jsou malé, lehké a v kapse zmizí dříve, než číšník stihne odnést prázdnou sklenici.

Jeden kus restauraci finančně nezruinuje. Problémem je množství. Pokud podobné vybavení mizí každý večer, musí ho podnik neustále doplňovat. Právě kovová brčka proto patří mezi předměty, které restaurace kupují opakovaně ve velkých baleních.

hospital-assistant-putting-oxigen-mask-sick-man-patient-after-stomatology-surgery-sitting-dental-chair-orthodontic-hospital-room-medical-consultation-dentist-doctor-examining-toohache
Magazín
Nenápadné krvácení při čištění zubů může být větší problém, než si většina lidí myslí a je dobré to nepodcenit

5. Rostliny, řízky a celé květináče

Překvapivým cílem jsou také rostliny. Někteří hosté si odlomí lístek nebo větvičku s tím, že si ji doma nechají zakořenit. Tento způsob získávání rostlin bývá na sociálních sítích označován jako „proplifting“.

Jakkoliv nevinně to může znít, stále jde o odnášení cizího majetku bez svolení. Navíc nemizí pouze malé řízky. Majitelé restaurací se setkali i s krádežemi dekorativních květináčů z teras a zahrádek.

doctor-checking-female-patient-blood-pressure
Magazín
Jaký krevní tlak je ve vašem věku ještě normální? Pravda o hodnotě 120/80 vás možná překvapí

6. Malé keramické mističky

Absolutními šampiony mezi nenápadně mizejícím nádobím jsou malé keramické misky neboli ramekiny. Podává se v nich kečup, majonéza, dipy, máslo nebo dezerty, například crème brûlée.

Část hostů je přibalí ke zbytkům jídla omylem. Jiní si je však záměrně schovají do krabičky nebo kabelky. Jsou skladné, praktické a obsluha jejich nepřítomnost nemusí odhalit okamžitě.

cocktail-whiskey-cola
Magazín
Začínala dvěma skleničkami denně a končila překvapivým zvykem. Vědma Baba Vanga odhalila svůj recept na dlouhověkost

Nejrychleji mizí drobnosti, které nikdo nehlídá

Právě malé keramické mističky a kovová brčka opouštějí restaurace nejčastěji. Host je dokáže schovat během okamžiku a jejich jednotlivá hodnota je natolik nízká, že kvůli nim personál obvykle nerozpoutá hádku.

Pro restaurace však nejde o bezvýznamnou drobnost. Pokud se z každého stolu ztratí jen jeden nenápadný předmět, na konci měsíce už mohou chybět desítky kusů. A zatímco host získá „suvenýr“, účet za něj nakonec zaplatí provozovatel podniku.

Tagy:
krádež restaurace věci číšník
Zdroje:
Herald Sun, thetakeout.com, houstonchronicle.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Španělsko kvůli požárům vyhlásilo národní stav nouze, EU poslala letadla

Nejnovější články