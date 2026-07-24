6 věcí, které hosté kradou z restaurací. Jedna zmizí rychleji, než číšník stihne prostřít stůl
24. 7. 2026 – 16:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Někteří hosté si z restaurace odnesou nejen plný žaludek a účet, ale také malou „památku“. Z podniků přitom nemizí jen skleničky nebo popelníky. Majitelé restaurací přiznávají, že lidé dokážou ukrást obrazy ze stěn, květiny z terasy i vybavení z toalet.
Možná si říkáte, že odnést si kovové brčko nebo malou mističku na omáčku není žádná velká tragédie. Jenže když podobně přemýšlejí desítky hostů týdně, restauracím vznikají citelné ztráty. Některé předměty proto musí objednávat doslova po krabicích.
1. Obrazy a další dekorace
Zarámovaný obraz visící na stěně rozhodně nevypadá jako věc, kterou lze nenápadně schovat do kabelky. Přesto se právě dekorace stávají překvapivě častým cílem.
Nejvíce ohrožené jsou údajně obrazy a fotografie umístěné na toaletách. Host tam má dostatek soukromí a několik minut, během nichž si jeho počínání nemusí nikdo všimnout. Některé restaurace proto začaly sledovat, kdy jednotlivé dekorace zmizely, a vytvářejí z těchto případů téměř kroniku kuriózních krádeží.
Občas zloděje odhalí bezpečnostní kamera. Stalo se dokonce, že personál poznal ženu, která obraz odnesla, a přiměl ji, aby ho vrátila.
2. Luxusní mýdla a vonné svíčky
Toalety jsou pro drobné zloděje ideálním místem. Nikdo je tam nepozoruje a malé předměty lze během několika sekund ukrýt do kapsy či kabelky.
Zatímco obyčejný toaletní papír nechává většinu hostů chladnou, luxusní tekutá mýdla, krémy na ruce a vonné svíčky už představují mnohem lákavější kořist. Problém je v některých podnicích tak častý, že majitelé nechávají dávkovače mýdla připevnit ke stěně.
Jestliže musí restaurace chránit před hosty dokonce i mýdlo, je zřejmé, že nejde o několik ojedinělých případů.
3. Designové skleničky
Atraktivní koktejlová sklenice může některým hostům připadat jako pěkný suvenýr. Neodradí je ani to, že je poměrně velká, křehká a špatně se schovává.
Oblíbené jsou především neobvyklé sklenice s logem podniku nebo originálním tvarem. Personál si jejich zmizení většinou všimne při sklízení stolu, přesto se někteří hosté pokoušejí odnést i několik kusů najednou.
Častěji se to údajně děje v uvolněnějších barech a restauracích, kde se hosté volně pohybují a obsluha nemůže neustále kontrolovat každý stůl.
4. Kovová brčka a koktejlové špízy
Mnohem snadnější kořistí jsou kovová brčka, míchátka a ozdobné koktejlové špízy. Jsou malé, lehké a v kapse zmizí dříve, než číšník stihne odnést prázdnou sklenici.
Jeden kus restauraci finančně nezruinuje. Problémem je množství. Pokud podobné vybavení mizí každý večer, musí ho podnik neustále doplňovat. Právě kovová brčka proto patří mezi předměty, které restaurace kupují opakovaně ve velkých baleních.
5. Rostliny, řízky a celé květináče
Překvapivým cílem jsou také rostliny. Někteří hosté si odlomí lístek nebo větvičku s tím, že si ji doma nechají zakořenit. Tento způsob získávání rostlin bývá na sociálních sítích označován jako „proplifting“.
Jakkoliv nevinně to může znít, stále jde o odnášení cizího majetku bez svolení. Navíc nemizí pouze malé řízky. Majitelé restaurací se setkali i s krádežemi dekorativních květináčů z teras a zahrádek.
6. Malé keramické mističky
Absolutními šampiony mezi nenápadně mizejícím nádobím jsou malé keramické misky neboli ramekiny. Podává se v nich kečup, majonéza, dipy, máslo nebo dezerty, například crème brûlée.
Část hostů je přibalí ke zbytkům jídla omylem. Jiní si je však záměrně schovají do krabičky nebo kabelky. Jsou skladné, praktické a obsluha jejich nepřítomnost nemusí odhalit okamžitě.
Nejrychleji mizí drobnosti, které nikdo nehlídá
Právě malé keramické mističky a kovová brčka opouštějí restaurace nejčastěji. Host je dokáže schovat během okamžiku a jejich jednotlivá hodnota je natolik nízká, že kvůli nim personál obvykle nerozpoutá hádku.
Pro restaurace však nejde o bezvýznamnou drobnost. Pokud se z každého stolu ztratí jen jeden nenápadný předmět, na konci měsíce už mohou chybět desítky kusů. A zatímco host získá „suvenýr“, účet za něj nakonec zaplatí provozovatel podniku.