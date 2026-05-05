5 měsíců, které vás přepíšou: Retrográdní Pluto spouští karmický reset
5. 5. 2026 – 11:10 | Magazín | Žaneta Kaczko
Pět měsíců, které mohou změnit směr vašeho života, právě začíná. Retrográdní Pluto v roce 2026 přináší silné momenty uvědomění, nečekané zvraty i šanci definitivně uzavřít minulost. Jste připraveni projít změnou?
V astrologickém kalendáři pro rok 2026 zaujímá významné místo pohyb planety transformace a moci- Pluta. Letošní rok je výjimečný tím, že Pluto své retrográdní pouti využije k tomu, aby nás konfrontovalo s tématy, která obvykle zůstávají skryta hluboko v podvědomí. Přichází období, kdy se budeme učit pouštět staré struktury, abychom uvolnili místo nové síle.
Klíčová data pro rok 2026
Klíčové obraty nastávají v těchto termínech:
- 7. května 2026: Pluto se zastavuje a vstupuje do retrográdního pohybu na 5° Vodnáře.
- 15. října 2026: Pluto končí svou zpětnou fázi a vrací se do přímého směru na 3° Vodnáře.
Tento pětiměsíční cyklus není důvodem k obavám, ale spíše motivací k introspekci. Zatímco retrográdní pohyby vnitřních planet (jako je Merkur) pociťujeme v každodenním chaosu, Pluto působí pomalu, vytrvale a v hloubce naší duše.
Význam Pluta: Moc, smrt a znovuzrození
Pluto v astrologii představuje nejintenzivnější síly: moc, kontrolu, destrukci a následnou obnovu. Funguje jako neúprosný chirurg, který vyřezává to, co už nefunguje, aby mohl začít proces hojení. Je spojováno s velkým byznysem, globálními organizacemi, jadernou energií, ale také s našimi nejhlubšími pudy, závislostmi a stíny.
Během retrográdní fáze se tato energie obrací dovnitř. Je to čas k zamyšlení:
- Kdo nebo co mě ve skutečnosti ovládá?
- Kde se snažím manipulovat situacemi ze strachu ze ztráty kontroly?
- Jaké návyky, předsudky nebo závislosti mi brání v dalším růstu?
Pokud jste se ve vztazích cítili dušeni nebo jste sami byli těmi, kdo příliš svírali otěže, Pluto vás v tomto období může nuceně dovést k momentu, kdy se budete muset „nechat být“. Čím extrémnější je naše lpění na destruktivním chování, tím intenzivnější může být následný „detox“.
Rok 2026: Aktivace „Nebeských bran“
Retrográdní Pluto v roce 2026 je unikátní svým postavením v čínském asterismu Niu (Vůl) a konjunkcí se stalicemi v souhvězdí Kozoroha (dle astronomického pozadí). Hvězdy tohoto seskupení jsou tradičně nazývány Nebeskými branami, které řídí oběti a průchody.
Klíčovou roli zde hraje stálice Giedi (v bráně Vola). Tato hvězda symbolizuje dobročinnost a obětování. Pluto se s touto hvězdou setkává několikrát:
- Únor 2026: První kontakt, který často doprovází globální napětí a uzavírání strategických „bran“ (např. námořních cest či obchodních uzlů).
- 30. července 2026: Pluto se k Giedi vrací v retrográdním pohybu. Tento moment se shoduje s formací tzv. Magického trojúhelníku, který může symbolicky „odblokovat bránu“ nebo přinést vyvrcholení krize.
- 27. prosince 2026: Finální průchod Pluta v přímém směru, kdy se proces transformace brány uzavírá.
Jak využít toto období pro osobní rozvoj?
Pluto v roce 2026 vystupuje jako Strážce brány. Nepustí vás dál, dokud neodložíte zátěž, která už vám neslouží.
- Meditace a podvědomí: Právě v momentě, kdy se Pluto zastavuje (kolem 7. května), pronikají jeho energie nejsnáze do podvědomí. Je to ideální čas na terapii, práci s rodovými liniemi a traumaty, která mohou sahat hluboko do minulosti.
- Důvěra v proces: Pokud se něco ve vašem životě hroutí, věřte, že jde o odstranění blokád. Zničení věcí, které nad vámi mají kontrolu, ve výsledku zvyšuje vaši duchovní sílu.
- Spojení s vesmírem: Astrologické tradice doporučují trávit v během obratů Pluta čas venku, v přímém kontaktu s přírodou, aby energie mohla volně proudit bez stínění moderními technologiemi.
Letošní retrográdní Pluto nám ukazuje, že mistrovství spočívá v ovládnutí vlastních stínů. Brána k nové etapě vašeho života se otevírá, stačí mít odvahu jí projít.