4 věci, které nás učily babičky, nám dnes ničí metabolismus
18. 3. 2026 – 10:55 | Magazín | Žaneta Kaczko
"Nikam nejdeš, dokud to nedojíš!" Taky tuhle větu slyšíte v hlavě pokaždé, když už nemůžete, ale na talíři zbývá pár posledních soust? Právě tyto úsměvně vypadající příkazy z našeho dětství jsou dnes jednou z příčin, proč se nám nedaří zhubnout. Zde jsou čtyři největší stravovací zvyky minulosti, které v nás zůstaly jako nechtěné dědictví.
Stravovací návyky jsou často hluboce zakořeněné v rodinné historii a kultuře. Mnozí z nás si nesou do dospělosti rituály, které se formovaly v dobách nedostatku nebo v éře unifikovaných podnikových jídelen. U nás v České republice se tyto zvyky utvářely po desetiletí a v mnoha rodinách jsou dodnes považovány za jedinou správnou cestu ke stravování.
Ačkoliv tehdejší kuchyně měla své klady- jako minimum ultrazpracovaných polotovarů a využívání lokálních surovin- přinesla s sebou i návyky, které v dnešní době sedavého zaměstnání vedou k nadváze a metabolickým potížím. Možná právě tyto „pozůstatky z dětství“ jsou důvodem, proč se vám nedaří shodit přebytečné kilogramy. Pojďme se podívat na čtyři nejčastější zlozvyky, kterých je nejvyšší čas se zbavit.
1. Kultura nekonečných čajových dýchánků
V dobách našich maminek a babiček nebyl čaj po jídle jen nápojem, ale jakousi rituální tečkou. Problémem však není samotný čaj, ale to, co k němu neodmyslitelně patří. Vafle, sušenky, polomáčené bonbóny nebo kousek domácí buchty se staly povinným pokračováním již tak výživného oběda či večeře. Mnozí z nás si dnes ani neumí představit, že by jídlo zakončili „jen tak“.
Jak z toho ven? Zkuste cukr z čaje vynechávat postupně a dezerty nahrazovat čerstvým ovocem nebo hrstí ořechů. Sladká tečka je spíše psychologická potřeba než fyziologický hlad. Pokud se naučíte pít kvalitní čaj bez doprovodných kalorií, váš denní energetický příjem výrazně klesne, aniž byste hladověli.
2. Chléb jako univerzální příloha ke všemu
Pamatujete si větu: „Jez to s chlebem, ať se dojíš“? Tento zvyk vznikl v dobách, kdy bylo pečivo nejlevnějším a nejdostupnějším zdrojem energie pro lidi pracující v těžkém průmyslu či zemědělství. Chléb se tak podával k polévce, k omáčce s knedlíkem, a dokonce i k bramborovému salátu.
Dnes však většina z nás netráví deset hodin denně fyzickou prací, a takový nálož sacharidů tělo prostě nestihne spálit. Chléb nemusíte démonizovat, ale zkuste ho vybírat moudře. Bílou veku nahraďte celozrnným nebo žitným pečivem, které vás zasytí na delší dobu, a hlavně se ptejte sami sebe: „Potřebuji k této porci těstovin opravdu ještě krajíc chleba?“
3. Trauma prázdného talíře: „Dojídej, nebo nebudeš zdravý“
Snad každý z nás jako dítě slyšel, že se jídlo nevyhazuje a talíř se musí odevzdat prázdný. Tento přístup byl projevem úcty k jídlu i k práci toho, kdo ho uvařil. V dospělosti to ale vede k tomu, že ignorujeme signály sytosti našeho vlastního těla. Jíme očima, a ne žaludkem, a „dusíme se“ posledními sousty jen proto, aby na talíři nic nezbylo.
Je důležité si uvědomit, že máte právo přestat jíst v momentě, kdy se cítíte sytí. Vrácení nedojedeného jídla není urážka hostitele, ale projev péče o vlastní zdraví. Pokud si nabíráte sami, začněte menší porcí- přidat si můžete vždycky, ale vyhnout se přejídání je mnohem těžší, když máte plný talíř před sebou.
4. Menu o třech chodech jako standard
Dřívější závodní stravování bylo nastaveno pro lidi s vysokým energetickým výdejem. Polévka, hlavní chod, salát a kompot nebo dezert- to byla standardní sestava, která se přenesla i do víkendových rodinných obědů. Dnes však chápeme, že pro běžný denní režim stačí jeden výživný chod doplněný čerstvou zeleninou.
Klíčem je, aby hlavní jídlo obsahovalo kvalitní bílkoviny, zdravé tuky a komplexní sacharidy. Zelenina by měla tvořit významnou část talíře, ovšem bez těžkých majonézových zálivek, které byly tak populární v dobách minulých.