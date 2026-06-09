10 nejbezpečnějších zemí světa v roce 2026. Jak si vede Česko?
9. 6. 2026 – 13:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Bezpečnost není jen otázkou kriminality. Mezinárodní žebříčky zohledňují také politickou stabilitu, riziko válek, terorismus nebo fungování státních institucí. Které země jsou v roce 2026 považovány za nejbezpečnější na světě, které naopak patří mezi nejrizikovější a jak si v globálním srovnání vede Česká republika?
Bezpečnost patří mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují kvalitu života obyvatel i atraktivitu země pro turisty, investory nebo firmy. Každoročně proto vznikají mezinárodní žebříčky, které se snaží změřit, kde se lidem žije nejklidněji a kde naopak hrozí největší rizika. Nejznámějším z nich je Global Peace Index (GPI), který hodnotí 163 států a území představujících více než 99 % světové populace.
Na rozdíl od běžných statistik kriminality se tento index nezaměřuje pouze na počet trestných činů. Posuzuje celkem 23 různých ukazatelů rozdělených do několika kategorií. Patří mezi ně například míra násilné kriminality, počet vražd, riziko teroristických útoků, politická stabilita, počet vězňů, vztahy se sousedními státy, výdaje na armádu nebo zapojení země do ozbrojených konfliktů. Výsledkem je komplexní pohled na to, jak bezpečná a stabilní daná země skutečně je.
Ani v roce 2026 se na čele žebříčku neodehrály žádné dramatické změny. Mezi nejbezpečnějšími státy dominují především evropské země, které těží z vysoké životní úrovně, stabilních demokratických institucí a nízké kriminality.
10 nejbezpečnějších zemí světa
1. Island
Island zůstává již mnoho let nejbezpečnější zemí planety. Kombinuje mimořádně nízkou kriminalitu, vysokou životní úroveň a silnou důvěru obyvatel ve státní instituce. V zemi prakticky neexistuje organizovaný zločin a násilné trestné činy jsou velmi vzácné. Významnou roli hraje také geografická izolace a skutečnost, že Island nemá vlastní armádu.
2. Irsko
Irsko se v posledních letech zařadilo mezi absolutní špičku. Země těží z ekonomické prosperity, politické stability a velmi nízké míry násilné kriminality. Přestože i zde existují problémy spojené s drogovou kriminalitou ve větších městech, ve srovnání s většinou světa jde o mimořádně bezpečné místo pro život.
3. Nový Zéland
Nový Zéland dlouhodobě patří mezi nejbezpečnější státy díky kombinaci stabilní demokracie, nízké kriminality a vysoké důvěry ve veřejné instituce. Země navíc není přímo zapojena do většiny geopolitických konfliktů, které ovlivňují jiné regiony světa.
4. Rakousko
Rakousko je pravidelně označováno za jednu z nejbezpečnějších zemí Evropy. Obyvatelé těží z kvalitních veřejných služeb, silné ekonomiky a stabilního politického prostředí. Násilná kriminalita zde patří mezi nejnižší v Evropské unii.
5. Švýcarsko
Švýcarsko je symbolem stability. Země boduje nejen nízkou kriminalitou, ale také dlouhodobou neutralitou a vysokou ekonomickou prosperitou. Švýcarská města se pravidelně umisťují na předních příčkách žebříčků kvality života.
6. Singapur
Singapur představuje zajímavou výjimku mezi evropskými státy. Městský stát je známý velmi přísným vymáháním zákonů a mimořádně nízkou kriminalitou. Turisté i místní obyvatelé zde často uvádějí, že se bezpečně cítí prakticky v jakoukoliv denní či noční dobu.
7. Portugalsko
Portugalsko za poslední dekádu výrazně posílilo svou pozici mezi nejbezpečnějšími zeměmi světa. Země se vyznačuje nízkou kriminalitou, stabilní politickou situací a vysokou mírou společenské soudržnosti.
8. Dánsko
Dánsko těží z vysoké důvěry mezi občany, kvalitního vzdělávacího systému a silného sociálního státu. Nízká míra korupce a efektivně fungující instituce přispívají k celkové stabilitě země.
9. Slovinsko
Slovinsko bývá někdy přehlížené, přesto patří mezi nejbezpečnější státy Evropy. Země vykazuje nízkou kriminalitu, vysokou životní úroveň a dlouhodobě stabilní politické prostředí.
10. Finsko
Finsko uzavírá první desítku. Kromě nízké kriminality a kvalitních veřejných služeb vyniká také vysokou důvěrou obyvatel ve stát a silným důrazem na vzdělání a sociální zabezpečení.
Jak si vede Česká republika?
Česká republika se sice do první desítky těsně nevešla, přesto se nachází mezi nejbezpečnějšími státy světa. V globálním žebříčku obsazuje 11. místo, což ji řadí před většinu vyspělých zemí včetně Německa, Velké Británie nebo Francie.
Důvodů je hned několik. Česká republika vykazuje dlouhodobě nízkou míru násilné kriminality a počet vražd patří mezi nejnižší v Evropě. Veřejný prostor je obecně považován za bezpečný a většina obyvatel se nemusí obávat závažných bezpečnostních hrozeb ani ve větších městech.
Pozitivně se hodnotí také politická stabilita, relativně nízká míra společenských nepokojů a skutečnost, že země není přímo zapojena do žádného ozbrojeného konfliktu. Významnou roli hraje rovněž kvalitní zdravotní systém a dostupnost veřejných služeb.
Z pohledu běžného člověka to znamená, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější místa pro život, podnikání i cestování. V mnoha mezinárodních průzkumech se navíc pravidelně umisťuje ještě výše než v samotném Global Peace Indexu.
Co mají nejbezpečnější země společného?
Při pohledu na první desítku lze najít několik společných znaků. Prakticky všechny tyto státy disponují stabilními demokratickými institucemi, nízkou mírou korupce a vysokou důvěrou obyvatel ve stát. Důležitou roli hraje také kvalitní vzdělávání, sociální systém a ekonomická prosperita.
Bezpečnost navíc není jen otázkou policie nebo armády. Ovlivňuje ji celková kvalita života, fungování soudů, dostupnost zdravotní péče nebo schopnost společnosti řešit problémy bez násilí. Právě proto se mezi nejbezpečnější země světa pravidelně řadí státy severní a západní Evropy.
10 nejnebezpečnějších zemí světa
Na opačném konci žebříčku se nacházejí státy, které sužují války, občanské konflikty, terorismus nebo rozpad státních institucí. Bezpečnostní situace zde často ovlivňuje každodenní život milionů obyvatel.
Mezi deset nejméně bezpečných zemí světa patří:
- Rusko
- Ukrajina
- Súdán
- Demokratická republika Kongo
- Jemen
- Afghánistán
- Sýrie
- Jižní Súdán
- Izrael
- Mali
Většinu těchto zemí spojuje probíhající ozbrojený konflikt nebo dlouhodobá nestabilita. Například Ukrajina a Rusko se nacházejí uprostřed války, která zásadně ovlivňuje bezpečnostní situaci v celém regionu. Súdán a Jižní Súdán se potýkají s občanskými konflikty, zatímco Afghánistán nebo Sýrie nadále čelí důsledkům let válek a terorismu.
V některých případech navíc nejde jen o bezpečnostní hrozby, ale také o rozsáhlé humanitární krize. Miliony lidí byly nuceny opustit své domovy a základní služby, jako je zdravotnictví nebo školství, fungují jen omezeně.
Přestože se svět v posledních letech stal podle řady ukazatelů méně stabilním, výsledky žebříčku ukazují, že existují regiony, kde bezpečnost zůstává na mimořádně vysoké úrovni. Evropské státy nadále dominují nejvyšším příčkám a Česká republika se mezi nimi drží v absolutní světové špičce. Pro běžného obyvatele je to dobrá zpráva – žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí planety.